Власти Москвы объяснили рост числа случаев коронавируса

«Тотальное несоблюдение» масочного режима является главной причиной высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом во вторник, 6 октября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«После достаточно длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернулись в город. Но, на мой взгляд, вторая, и она главная, причина — это поведенческая причина. Несмотря на то что у нас высокие цифры заболеваемости, идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Она также предупредила, что коек для больных COVID-19 может не хватить из-за несоблюдения мер безопасности.

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец», — отметила Ракова.

Ранее в этот же день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков сообщил, что власти города не рассматривают возвращение пропускного режима.

В Москве с начала эпидемии зафиксировано 311 559 случаев коронавируса, в том числе 4082 новых за минувшие сутки. Скончался 5401 человек, выздоровели 255 100 пациентов.

С 9 октября действие социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве, будет приостановлено: учащимся ― до 18 октября, а людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, ― до 28 октября.

1 октября градоначальник Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день стало известно, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.