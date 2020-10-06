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Трамп объявил о прекращении переговоров по стимулированию экономики

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Представители Белого дома решили прекратить переговоры с Демократической партией о мерах по стимулированию американской экономики до выборов президента США, которые состоятся 3 ноября. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, спикер палаты представителей конгресса США, демократ Нэнси Пелоси требует $2,4 трлн для спасения плохо управляемых, контролируемых демократами штатов с высокой преступностью. Трамп отметил, что данные деньги никак не связаны с пандемией коронавируса.

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Президент заявил, что представители Белого дома предложили $1,6 трлн, однако Пелоси якобы «не ведет переговоры добросовестно». В результате Трамп распорядился прекратить переговоры о стимулировании экономики до выборов и добавил, что сразу после этого будет принят законопроект, направленный на поддержание малого бизнеса и трудолюбивых американских граждан.

2 октября сообщалось, что контролируемая демократами палата представителей конгресса США приняла новую версию законопроекта о мерах стимулирования экономики страны в условиях пандемии коронавируса объемом $2,2 трлн.

В конце марта американский лидер Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму $2 трлн в условиях распространения коронавируса. Отмечалось, что это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории.

1 октября Трамп принял решение о продлении финансирования правительства США до 11 декабря, чтобы избежать приостановки работы правительства.

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