Трамп продлил финансирование правительства до 11 декабря

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о продлении финансирования правительства США до 11 декабря. Об этом в четверг, 1 октября, рассказал представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря 2020 года», — написал Дир в своем Twitter.

Накануне в сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту временного бюджета, на котором он был одобрен. Документ должен был быть утвержден до 30 сентября, когда в стране заканчивается финансовый год. Если этого бы не произошло, то повлекло бы за собой приостановку работы правительства.

В начале сентября демократическое большинство в палате представителей конгресса США согласовало с администрацией президента проект временного государственного финансирования.

Сообщалось, что неформальная договоренность была достигнута во время телефонных переговоров между спикером палаты Нэнси Пелоси и главой минфина страны Стивеном Мнучиным.

В марте американский лидер Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму $2 трлн в условиях распространения коронавируса. Отмечалось, что это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории.