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Власти Москвы заявили об отсутствии планов введения пропусков

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Власти Москвы не рассматривают возвращение пропускного режима в столице, заявил во вторник, 6 октября, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Сейчас об этом речи не идет», — сказал Данчиков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, если москвичи будут соблюдать ограничительные меры, имеющиеся на данный момент, этого будет достаточно, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Накануне об отсутствии планов вводить пропускной режим заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Он уточнил, что меры могут приниматься, исходя из статистики заболеваемости и заполненности коечного фонда.

С 9 октября действие социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве, будет приостановлено: учащимся ― до 18 октября, а людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, ― до 28 октября.

1 октября градоначальник Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

В Москве с начала эпидемии зафиксировано 311 559 случаев коронавируса, в том числе 4082 новых за минувшие сутки. Скончался 5401 человек, выздоровели 255 100 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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