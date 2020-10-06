Путину доложили об экологической ситуации на Камчатке

Российскому лидеру Владимиру Путину докладывают о результатах анализов, которые брались в океане и на прибрежной полосе на Камчатке, где произошло загрязнение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 6 октября.

«Ему докладывают о тех результатах анализов, которые брались в океане, прибрежной полосе», — сказал Песков.

Он отметил, что сложившаяся в этом регионе ситуация «действительно волнует» российского лидера.

«Вы знаете, что экология — это один из приоритетов», — напомнил представитель Кремля.

В Кремле ожидают, что причины экологического ЧП у побережья Камчатки будут прояснены до конца этой недели.

«Пока достаточно задействовано ресурсов, там выполняются все необходимые действия для установления причин произошедшего, задействованы все ведомства, которые должны быть задействованы в таких ситуациях, нужно просто дождаться, пока появится выверенная информация», — отметил Песков.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег, в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Специалисты выявили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправили на анализ в Москву и Владивосток.

Среди вероятных причин ЧП власти Камчатки назвали техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин 5 октября, превышений по содержанию нефти в пробах воды нет. По словам Кобылкина, сейчас есть две основные версии загрязнения ― техногенная и природная. Министр предложил дождаться результатов «комплексного исследования».

На место экологической катастрофы отправилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Также в регионе работают специалисты Кроноцкого заповедника, поскольку другие эксперты не могут добраться до Южно-Камчатского заказника из-за сильного шторма.