В Минприроды заявили об отсутствии нефти во взятых на Камчатке пробах воды

Превышений по содержанию нефти в пробах воды, взятых на Камчатке, нет. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Все говорят о нефти, о нефтепродуктах, о разливах, но по большому счету все анализы, которые мы взяли с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что превышений по нефти ни в воде, ни на суше нет», ― рассказал он журналистам.

При этом глава ведомства отметил, что в пробах были обнаружены небольшие превышения содержания железа и фосфатов, однако такое фиксировалось и ранее.

Ранее в этот день власти Камчатки назвали три вероятные причины загрязнения прибрежных вод, среди которых техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности.

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы проверки о массовой гибели морских животных на Камчатке.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток.