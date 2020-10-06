В Роспотребнадзоре назвали вероятный период активности COVID-19

Коронавирус, скорее всего, будет активным в России в течение ближайших двух лет. Об этом во вторник, 6 октября, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В течение двух лет мы будем ожидать достаточно активные позиции COVID-19 среди циркулирующих сезонных респираторных вирусов с периодическими горячими точками в различных географических регионах», ― сказала она на форуме «Дни вирусологии 2020».

Кроме того, Пшеничная добавила, что в настоящее время фиксируются повторные вспышки коронавируса в России, причем какое-то время они не будут прекращаться.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, но система здравоохранения страны к этому готова.

В скором времени, по его словам, страна может выйти на плато по коронавирусу. Этот период продлится около месяца, и показатели прироста новых случаев инфекции будут выше весенних.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исходов, выздоровели 988 576 человек.

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