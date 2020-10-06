«Тинькофф» вошел в топ-3 наиболее популярных банков у россиян

Россияне чаще всего пользуются услугами трех банков, среди которых «Сбер», ВТБ и «Тинькофф». Как сообщается во вторник, 6 сентября, на сайте банка «Тинькофф», об этом свидетельствуют данные нескольких международных исследовательских агентств.

Так, согласно опросу аудиторской компании Deloitte, 87% респондентов отдают предпочтение «Сберу», услугами ВБТ пользуются 23% опрошенных, а «Тинькофф» — 19%.

При этом последний лидирует среди частных банков и уступает по частоте использования розничными клиентами двум госбанкам. Высокий уровень востребованности среди населения «Тинькофф», по мнению экспертов компании, получил, благодаря нацеленности на работу с клиентами.

Третье место среди наиболее популярных у клиентов российских банков «Тинькофф» занял и согласно совместным исследованиям международной компании Frost&Sullivan и российского «НЭО Центра».

При этом, на основании данных этого опроса, банк входит и в тройку лидеров в отдельных регионах по уровню внедрения банковских продуктов и услуг. В то же время он лидирует среди частных банков по размеру клиентской базы розничного сегмента.

«При этом по количеству розничных клиентов, пользующихся кредитными продуктами банков, в 2020 году «Тинькофф» вышел на второе место, опередив ВТБ, но уступив ему в сегменте дебетовых карт», — сказано в сообщении.

Специалисты отметили «Сбер» и «Тинькофф» как две наиболее крупные банковские экосистемы в России, которые нацелены на увеличение клиентской базы. Для этого они используют наращивание числа предлагаемых клиентам продуктов и сервисов, подчеркнули эксперты.

«Тинькофф» также оказался в тройке самых востребованных банков среди россиян, согласно выводам специалистов международной исследовательской компании Ipsos. Они опросили более 6 тыс. жителей России в период с января по июнь текущего года. Его услугами предпочитает пользоваться 21% респондентов.

СЕО группы «Тинькофф» Оливер Хьюз отмечает, что с приобретенной банком репутацией среди россиян ему уже не нужно привлекать новых клиентов, так как те, кто попробовал продукты «Тинькофф» сами распространяют положительные отзывы о них и являются так называемыми амбассадорами кредитной организации.

«Мы с самого начала делали ставку именно на отношение к клиентам — у нас не было других возможностей конкурировать, кроме как делать хорошие продукты, оттачивать клиентский сервис и собирать в команду лучшие на рынке мозги», — заявил Хьюз.

В настоящий момент в экосистеме «Тинькофф» находится более 11 млн клиентов. Ежедневно приложениями и лайфстайл-сервисами банка пользуется более 2 млн клиентов. В месяц организация выплачивает своим клиентам порядка 2 млрд рублей кэшбэка и бонусов.

В начале октября брокерское подразделение группы «Тинькофф» запустило курс обучения для новичков фондового рынка. Образовательная программа интегрирована в мобильное приложение для трейдинга.