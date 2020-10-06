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«Тинькофф Инвестиции» запустили курс обучения для новичков

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Брокерское подразделение группы «Тинькофф» запустило курс обучения для новичков фондового рынка. Образовательная программа интегрирована в мобильное приложение для трейдинга.

По словам директора «Тинькофф Инвестиций» Дмитрия Панченко, с помощью обучающей программы люди смогут «существенно прокачать свои знания, понять, что такое фондовый рынок от самых азов».

Организация такого финансового ликбеза оказалась своевременной, поскольку все больше россиян интересуется вложениями на фондовом рынке. Так, руководитель управления по работе с частными инвесторами Мосбиржи Валерий Скотников отметил, что на бирже уже несколько месяцев подряд фиксируется рекордный приток частных лиц в инвестиции.

«Так, количество брокерских счетов по итогам сентября у нас превысило 6,8 млн человек. Сентябрь в целом был рекордным месяцем: мы открыли больше 610 тыс. брокерских счетов», — отметил он.

В основе такого интереса к фондовому рынку лежит базовый принцип управления финансами.

«Кроме банковских вкладов сегодня, конечно же, стоит рассмотреть и другие финансовые инструменты, для того чтобы в целом корзина, в целом финансовые средства приносили более высокий доход», — прокомментировал генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

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