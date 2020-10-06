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Волонтеры организуют доставку книг пожилым москвичам

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Активисты движения «Волонтерская рота» организовали акцию по доставке книг пожилым людям в Москве, которые на фоне распространения коронавирусной инфекции вынуждены оставаться дома. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил лидер движения Антон Демидов.

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«Запрос на это колоссальный», — сказал Демидов «РИА Новости».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что пенсионеры составляют треть от числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве. Он попросил пожилых жителей столицы ограничить передвижение по городу и контакты с другими людьми. 6 октября был опубликован указ Собянина, по которому действие социальных карт московских пенсионеров будет приостановлено.

29 сентября сообщалось, что рекомендации по соблюдению вынужденного домашнего режима гражданами старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями будут действовать до 28 октября.

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