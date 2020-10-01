Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россия договорилась с Мальтой о налогообложении
Мир
Азербайджан опроверг использование боевых самолетов и вертолетов в Карабахе
Происшествия
МЧС сообщило об увеличении площади пожаров под Воронежем до 291,5 га
Мир
Россия выделила более 68 млн рублей на оказание помощи бедным странам в борьбе с COVID-19
Мир
Путин, Трамп и Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Сюжет:

Собянин назвал долю пенсионеров среди заболевших коронавирусом в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Люди пенсионного возраста составляют треть от количества заболевших коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения call-центра городского комплекса социального развития, где возобновила работу горячая линии для помощи москвичам старше 65 лет во время пандемии.

Маска, я тебя не знаю: москвичи игнорируют средства защиты от вируса
Тем временем из-за ухудшения эпидемической обстановки в столице опять открываются «ковидные» корпуса

«К сожалению, у нас уже треть от заболевших — это пенсионеры, люди пенсионного возраста. И, к большому сожалению, они переносят болезнь гораздо тяжелее, чем молодые люди», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он еще раз обратился к пожилым жителям столицы с просьбой ограничить передвижение по городу и контакты с близкими людьми и со знакомыми. Также Собянин выразил надежду, что сложный период, связанный с пандемией коронавируса, завершится через несколько месяцев.

«На выходе уже не одна, а две российские вакцины, которые будут производиться в массовом порядке. И это, конечно, поможет уже окончательно победить пандемию», — сказал мэр.

Ранее в этот же день Собянин заявил, что власти Москвы не планируют принимать более жесткие меры из-за коронавируса. Также он сообщил, что с 5 октября требование о переводе сотрудников в Москве на удаленную работу становится обязательным, передает RT.

29 сентября сообщалось, что рекомендации по соблюдению вынужденного домашнего режима гражданами старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями будут действовать до 28 октября.

По состоянию на 1 октября в столице выявлено 295 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5254 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписаны 249 861 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020