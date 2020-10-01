Собянин назвал долю пенсионеров среди заболевших коронавирусом в Москве

Люди пенсионного возраста составляют треть от количества заболевших коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения call-центра городского комплекса социального развития, где возобновила работу горячая линии для помощи москвичам старше 65 лет во время пандемии.

«К сожалению, у нас уже треть от заболевших — это пенсионеры, люди пенсионного возраста. И, к большому сожалению, они переносят болезнь гораздо тяжелее, чем молодые люди», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он еще раз обратился к пожилым жителям столицы с просьбой ограничить передвижение по городу и контакты с близкими людьми и со знакомыми. Также Собянин выразил надежду, что сложный период, связанный с пандемией коронавируса, завершится через несколько месяцев.

«На выходе уже не одна, а две российские вакцины, которые будут производиться в массовом порядке. И это, конечно, поможет уже окончательно победить пандемию», — сказал мэр.

Ранее в этот же день Собянин заявил, что власти Москвы не планируют принимать более жесткие меры из-за коронавируса. Также он сообщил, что с 5 октября требование о переводе сотрудников в Москве на удаленную работу становится обязательным, передает RT.

29 сентября сообщалось, что рекомендации по соблюдению вынужденного домашнего режима гражданами старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями будут действовать до 28 октября.

По состоянию на 1 октября в столице выявлено 295 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5254 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписаны 249 861 пациент.

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