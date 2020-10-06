Московским компаниям пригрозили штрафами за отсутствие сотрудников на удаленке

В Москве начнут штрафовать работодателей, которые не перевели 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте мэрии.

Отмечается, что с 12 октября компании обязаны предоставлять электронный отчет о переводе сотрудников на удаленку. В противном случае работодатели будут оштрафованы на 100–300 тыс. рублей.

Ранее в этот день стало известно, что с 9 октября действие социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве, будет приостановлено: учащимся ― до 18 октября, а людям старше 65 лет ― до 28 октября, пишет «Газета.ру».

6 октября заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что столица уже вышла к пиковым значениям середины весны по суточному приросту новых случаев COVID-19.

1 октября мэр анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

В Москве с начала эпидемии зафиксировано 311 559 случаев коронавируса, в том числе 4082 новых за минувшие сутки. Скончались 5401 человек, выздоровели 255 100 пациентов.

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