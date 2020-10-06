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Глава Минприроды России назвал две версии загрязнения воды на Камчатке

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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин во вторник, 6 октября, назвал две основные версии загрязнения воды на Камчатке ― техногенная и природная.

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«Причины случившегося скоро будут установлены, но делать однозначные выводы на сегодняшний день рано. Есть две основные версии ― техногенная и природная. Ждем результатов комплексного исследования, которые помогут определить истинную причину», ― цитирует его РЕН ТВ.

Также министр рассказал, что на место экологической катастрофы отправилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова, и добавил, что в настоящее время проводится анализ снимков местности из космоса.

Кроме того, глава Минприроды сообщил, что в регионе работают специалисты Кроноцкого заповедника, поскольку другие эксперты не могут добраться до Южно-Камчатского заказника из-за сильного шторма.

Накануне Кобылкин заявил, что превышений по содержанию нефти в пробах воды, взятых на Камчатке, нет. При этом глава ведомства отметил, что в пробах были обнаружены небольшие превышения содержания железа и фосфатов, однако такое фиксировалось и ранее.

Ранее в этот день власти Камчатки назвали три вероятные причины загрязнения прибрежных вод, среди которых ― техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег, в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток.

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