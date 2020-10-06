Пожар произошел в захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке

Пожар произошел в здании Белого дома, которое ранее захватили протестующие, несогласные с результатами парламентских выборов в Киргизии. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
По предварительным данным, возгорание зафиксировано в одном из кабинетов на четвертом этаже. В этом крыле здания находятся рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Об этом в Facebook сообщили очевидцы с места событий. На размещенных кадрах также видно, как из окон Белого дома идет черный дым.
Ранее в ночь на 6 октября участники акций протеста захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии, и протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны.
Демонстранты требовали освободить экс-президента Алмазбека Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. Около 2:00 бывшего президента вывели из СИЗО сами сотрудники спецслужбы.
5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.
По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.
В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий»
По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы
Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акций протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.