В Сети появилось видео, на котором российские журналисты попали под обстрел в Степанакерте, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Репортерам удалось спастись, об этом в понедельник, 5 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как журналисты в касках и бронежилетах ведут съемку города. В этот момент начинается обстрел, и они пытаются найти укрытие, при этом несколько раз чуть не попадают под ракетный удар.

Утром 5 октября корреспондент «Известий» сообщил о двух обстрелах Степанакерта. По его словам, после первого обстрела осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позднее город обстреляли еще раз. Как рассказал корреспондент, упало около 20 снарядов.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.