В США предупредили о возможности заражения COVID на расстоянии более 1,8 м

Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) предупредил о возможности заражения коронавирусом на расстоянии более 1,8 м, а не только через близкий контакт. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте ведомства документ.

Отмечается, что существуют свидетельства того, что при определенных обстоятельствах люди с выявленным коронавирусом заражали тех, что находился от них на расстоянии более 1,8 м. Такое возможно, по данным авторов исследования, в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, а также при занятиях спортом или пением.

При этом в центре добавили, что наиболее распространенным остается заражение COVID-19 через близкий контакт с заболевшим.

Похожий документ CDC публиковал в сентябре. Однако позднее он был убран с сайта. В центре заявили, что публикация была ошибочной, а сам документ был черновым вариантом.

В Роспотребнадзоре в понедельник, 5 октября, заявили, что переболевшие сезонными ОРВИ могут обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.

Ранее в этот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово.

Продолжительность иммунитета зависит от формы, в которой проходило заболевание. Например, легкая форма заболевания не дает продолжительного иммунитета.

Как выяснилось, при многих тяжелых формах заболевания образуются антитела к интерферонам. Каким образом и за счет чего они образуются, пока что неизвестно. Однако это негативно влияет на функционирование клеток памяти, на выработку антител и индукцию клеточного иммунитета.

При этом риск повторного заражения коронавирусом может возникнуть через полгода. Такое мнение накануне высказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По последним данным, в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

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