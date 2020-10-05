МВД Белоруссии назвало причину выхода из строя водомета

Протестующие в Минске вывели из строя водомет в ходе воскресной акции, вынув из него деталь, машина в исправном состоянии. Об этом в понедельник, 5 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.

«С ним (водометом. — Ред.) всё нормально. С него свинтили или из него достали одну деталь, но о поломке речи не идет. Ущерба никакого нет», — отметил собеседник агентства.

Он указал, что митингующим также удалось повернуть клапан, в результате чего вода под давлением пошла вверх. Другого урона машине не нанесли.

Во внутренних войсках уточнили, что речь идет только об одном водомете, а не о большем количестве машин.

В воскресенье, 4 октября, в белорусской столице прошел ставший традиционным митинг сторонников оппозиции. Протестующие вывели из строя один из водометов. К машине подбежал неизвестный мужчина и что-то выломал из конструкции автомобиля, после чего подача воды прекратилась и автомобиль покинул улицу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков протестующих.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.