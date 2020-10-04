В Минске задержали несколько десятков протестующих

Правоохранители Минска задержали несколько десятков участников протестных акций. Об этом 4 октября пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

В воскресенье в белорусской столице прошел ставший традиционным митинг сторонников оппозиции.

По информации портала tut.by, в центр белорусской столицы была выведена бронетехника для охраны городской резиденции президента Александра Лукашенко. Около 10 бронированных транспортеров въехали на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага.

Ранее в этот же день стало известно, что протестующие в Минске вывели из строя один из водометов. К машине подбежал неизвестный мужчина и что-то выломал из конструкции автомобиля, после чего вода уже не полилась, и автомобиль покинул улицу.

МВД республики информировало, что белорусская милиция несет службу в усиленном режиме.

В Минске закрыты многие кафе и торговые центры, а мобильная связь работает с перебоями.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.