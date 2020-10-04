Протестующие в Минске вывели из строя один из водометов, сообщил в воскресенье, 4 октября, портал TUT.by.

В сообщении говорится, что в столицу с самого утра стягивали военную технику и силовиков.

На Немиге водомет пытался разогнать протестующих. Очевидец снял на камеру, как к машине подбежал неизвестный мужчина и что-то выломал из конструкции автомобиля, после чего вода уже не полилась и автомобиль покинул улицу.

Также портал опубликовал кадры, на которых видно, как на проспекте Машерова от машины, поливающей протестующих водой, отвалились деталь и белый пластиковый бак.

Ранее «Известия» сообщали о том, что по протестующим в столице республики силовики применили водометы.

Также стало известно о задержаниях участников акций.

По информации портала TUT.by, в центр белорусской столицы была выведена бронетехника для охраны городской резиденции президента Александра Лукашенко. Около 10 бронированных транспортеров въехали на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага.

МВД республики информировало, что белорусская милиция несет службу в усиленном режиме.

В Минске закрыты многие кафе и торговые центры, а мобильная связь работает с перебоями.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, победу одержал действовавший лидер Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.