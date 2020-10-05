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В Карабахе заявили о переходе армии в тактическое отступление на некоторых участках

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Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) начала тактический отвод войск, чтобы не допустить потерь. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

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«На некоторых участках фронта Армия обороны отвела назад войска, чтобы избежать лишних жертв», — написал он на своей странице в Facebook.

Погосян указал, что командование карабахской армии продолжает «профессионально вести бои».

В свою очередь, минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении в Карабахе четырех систем залпового огня «Град», принадлежащих армянским силам.

«В результате ударов наших войск на Агдеринском направлении были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 62-го артиллерийского полка и две РСЗО БМ-21 «Град» 41-го артиллерийского полка Вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в минобороны рассказали об уничтожении в понедельник трех танков 63-го танкового батальона армянских Вооруженных сил.

Утром 5 октября стало известно о двух обстрелах Степанакерта, столицы НКР. По словам корреспондента «Известий», после первого обстрела осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позднее город обстреляли еще раз, тогда упало около 20 снарядов.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

В Армении неоднократно заявляли, что Анкара оказывает военную помощь Баку. Турецкая сторона опровергает эти заявления. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Нагорного Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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