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Пожары уничтожили под Ростовом и Воронежем более 130 строений

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В результате пожаров в Ростовской и Воронежской областях за прошедшую неделю сгорело более 130 строений. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

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«В результате установившихся высоких температур, порывов ветра, перехода огня с палов сухой растительности и ландшафтных пожаров наиболее сложная пожароопасная обстановка <…> складывалась на территории Воронежской и Ростовской областей. В девяти населенных пунктах огнем уничтожено более 130 строений», ― рассказали агентству.

Ранее в этот день стало известно, что на территории Ростовской области ликвидированы все ландшафтные пожары.

30 сентября в нескольких районах Ростовской области возникло несколько очагов природных пожаров. В восьми районах региона власти объявили режим ЧС.

27 сентября начались природные пожары в Воронежской области. Перед масштабными лесными возгораниями загорелась сухая трава. В регионе почти на всей территории установлен высший класс пожарной опасности, борьба с огнем осложняется сухой теплой погодой и ветром.

До этого, 16 сентября, Минприроды Ростовской области сообщило о планах по спасению пострадавших в лесных пожарах животных. Их будут подкармливать, устраивать искусственные места для размножения и укрытия. Из-за огня места обитания зверей утратили защитную и кормовую функции.

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