Потушены все природные пожары в Ростовской области

Ликвидированы все ландшафтные пожары на территории Ростовской области, где несколько дней горели леса и сухая трава, сообщил в понедельник, 5 октября, представитель ГУМЧС России по региону.

По его словам, в субботу рабочая группа областного МЧС на вертолете совершила облет территорий, где бушевали наиболее сильные пожары. Мониторинг выявил шесть очагов пожаров в Каменском и Октябрьском сельском районах, отмечает «РИА Новости». Все возгорания оперативно ликвидировали.

30 сентября в нескольких районах Ростовской области возникло несколько очагов природных пожаров. В восьми районах региона власти объявили режим ЧС. Ведется круглосуточный мониторинг пожарной обстановки.

2 октября в Каменском районе ликвидировали пожар, действующий на территории эвакуированного поселка Муравлев.