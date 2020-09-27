Спасатели тушат природный пожар в Воронежской области на площади 50 га

Спасатели тушат природный пожар на площади 50 га в поселке Медовка Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье, 27 сентября.

Отмечается, что горит сухая трава и лесная подстилка. Также в МЧС добавили, что существует угроза строениям в двух СНТ, которые расположены поблизости.

По данным ведомства, пострадавших в результате пожара нет. В тушении пожара задействованы 56 человек и 21 единица техники, пишет «РИА Новости».

Ранее 26 сентября сообщалось, что на площади 2,4 тыс. кв. м горит сухостой в Аксайском районе. Из-за ветра огонь может перекинуться на жилые постройки. В зоне опасности как минимум три села.

Позднее в тот же день второе за сутки возгорание сухой растительности произошло на территории Ростовской области у хутора Рогожкино Азовского района.