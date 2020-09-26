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Под Ростовом начался второй пожар сухой травы на 4,5 тыс. кв. м

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Второе за сутки возгорание сухой растительности произошло на территории Ростовской области у хутора Рогожкино Азовского района. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Горение травы зафиксировано на хуторе в 19:40 мск. Предположительная площадь возгорания — 4,5 тыс. кв. м. В тушении на данный момент задействованы 60 человек, в том числе 37 человек от МЧС, а также 16 единиц техники.

Отмечается, что в связи с угрозой распространения огня на жилые постройки пожарные и спасатели работают по повышенному второму рангу, пишет ТАСС.

Ранее 26 сентября сообщалось, что на площади 2,4 тыс. кв. м горит сухостой в Аксайском районе. Из-за ветра огонь может перекинуться на жилые постройки. В зоне опасности как минимум три села.

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