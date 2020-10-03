В Ростовской области объявили режим ЧС

В Воронежской области продолжают действовать два природных пожара. Спасатели работают в Анненском и Новохопёрском районах. В МЧС сообщают, что угрозы перехода огня на населенные пункты нет.

В Ростовской области тушат возгорание в Цимлянском районе. Ранее в восьми райнах региона объявили режим ЧС. Ведётся круглосуточный мониторинг пожарной обстановки.

Помощь местным спасателям оказывают команды МЧС из Краснодара и Ставрополя. Задействована авиация МЧС, в том числе самолёт Ил-76.