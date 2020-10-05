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В ФАС заверили в сохранении цен на маски в случае новой волны COVID-19

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Роста цен на маски и перчатки в случае второй волны коронавируса в России не будет. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.

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«Нет, дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет. И более того, рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты», ― рассказал он агентству.

Тенишев добавил, что в ведомстве фиксируют снижение цен на средства индивидуальной защиты, но в каждом регионе по-разному.

Накануне вирусологи оценили прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России. По словам специалистов, его интенсивность будет зависеть от нескольких факторов, однако пока рано делать выводы о том, что вторая волна будет слабее.

Ранее, 3 октября, в Роспотребнадзоре назвали снижающий иммунитет к вирусам фактор. Специалисты также указали, что задача всех граждан во время распространения коронавируса — соблюдать меры профилактики, носить маски, мыть тщательно руки и соблюдать безопасную дистанцию.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

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