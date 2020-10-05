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Около двадцати снарядов разорвалось в Степанакерте

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В столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерте, раздалась серия из порядка 20 разрывов артиллерийских ударов. Об этом утром 5 октября сообщил корреспондент «Известий».

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В свою очередь минобороны Армении объявило, что Азербайджан обстреливает Степанакерт из ракет с большей интенсивностью.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что «в эти минуты противник с большой интенсивностью наносит ракетные удары по Степанакерту».

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» сообщал, что утром столицу НКР обстреляли. Осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах, разрушениях и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал призыв и заявил, что в рамках минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что условием прекращения огня станет вывод армянской армии с территории Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах населен преимущественно армянами, в 1988 году автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, спустя несколько лет военных действий Баку перестал контролировать регион. Все эти годы Азербайджан подчеркивал, что считает территорию своей.

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