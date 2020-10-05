Трамп умолчал о положительном результате первого теста на коронавирус

Президент США Дональд Трамп не рассказал в четверг на телевидении о первом положительном тесте на коронавирусную инфекцию в ожидании результатов более тщательной проверки, сообщает 4 октября газета The Wall Street Journal.

В эфире телеканала Fox News 1 октября американский лидер заявил, что только ожидает результатов теста на COVID-19 после выявления заражения у своей помощницы Хоуп Хикс.

Собеседники газеты рассказали, что перед выступлением на телевидении Трамп уже прошел экспресс-тест, который оказался положительным. При этом издание отмечает, что правила Белого дома предполагают повторное более точное тестирование сотрудников.

Также американский лидер попросил одного из своих помощников никому не говорить о данной ситуации, отмечает газета.

О выявлении у себя коронавируса Трамп сообщил в пятницу, 2 октября. Он также рассказал, что COVID-19 обнаружили у его супруги Меланьи.

Как сообщили в администрации президента США, у Трампа «мягкие симптомы» и он продолжает работу из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида, куда его госпитализировали. Ряд мероприятий с участием американского лидера перенесли в онлайн-режим.