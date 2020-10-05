Зараженный коронавирусом Трамп вышел к сторонникам из больницы

Президент США Дональд Трамп, госпитализированный в пятницу с коронавирусом, ненадолго покинул больницу ради встречи со сторонниками.

Кадры 4 октября показал телеканал NBC.

В сюжете видно, что кортеж Трампа проехал вдоль собравшихся, а затем вернулся в госпиталь. Американский лидер авто не покидал, но поприветствовал собравшихся из машины.

Находился Трамп, как и все, кто его сопровождал, в маске.

2 октября президент США сообщил, что у него и у первой леди Меланьи обнаружен COVID-19. Американского лидера госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Сам Трамп отмечал, что симптомы заболевания слабые, и он чувствует себя хорошо. По словам лечащих его медиков, президенту дают «Ремдесивир», осложнений не наблюдается. Американские СМИ отмечают, что выписать главу Белого дома могут уже 5 октября.