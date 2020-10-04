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Число участников протестов в Минске превысило 100 тыс.

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Число участников несанкционированной акции в Минске превысило 100 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

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Уточняется, что протестующие покинули район стелы «Минск — город-герой» и направились в сторону улицы Кальварийской. Часть активистов добралась до метро «Пушкинская», где находится «народный мемориал» в память о первом погибшем участнике протестов.

Колонна протестующих заняла всю проезжую часть.

Ранее 4 октября сообщалось, что для разгона протестующих в Минске силовики применили водометы — их применили в нескольких местах в центре города. В районе стелы городу-герою протестующие что-то сломали в машине, и струя вместо толпы пошла в небо.

Также сообщалось о задержаниях участников акций.

В центр белорусской столицы выведена бронетехника для охраны городской резиденции президента Александра Лукашенко. Около 10 бронированных транспортеров въехали на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага.

В этот день, по сообщениям МВД республики, белорусская милиция несла службу в усиленном режиме. В Минске закрыты многие кафе и торговые центры, а мобильная связь работает с перебоями.

По информации портала tut.by, митинги прошли не только в Минске, а также в Витебске, где против протестующих применили газ, и в Бресте — там также задерживали участников митинга, и помимо этого задержали корреспондента городского журнала «Бинокль» Ксению Петрович и внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» Олега Полищука.

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