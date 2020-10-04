В МВД Белоруссии сообщили об усиленном режиме работы из-за призывов оппозиции

Белорусская милиция несет службу в усиленном режиме в связи с призывами оппозиции провести протестные акции, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова 4 октября.

«Сотрудники внутренних дел Беларуси в воскресенье несут службу в усиленном режиме для пресечения противоправных действий со стороны граждан, которые участвуют в акциях протеста», — передает ее слова «РИА Новости».

Она сообщила, что правоохранители могут дополнительно задействовать спецтехнику милиции и внутренних войск МВД, а также призвала граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.

Также стало известно, что в Минске закрыты многие кафе и торговые центры, а мобильная связь работает с перебоями.

По информации очевидцев, на улице Немига, проспекте Победителей не работают некоторые заведения быстрого питания. Не работают некоторые торговые центры, в которых в ходе прошлых демонстраций протестующие часто укрывались от силовиков, информирует ТАСС.

Также сообщается, что военнослужащими внутренних войск, вооруженными автоматами, оцеплены стела «Минск — город-герой» и Октябрьская площадь по периметру. Силовики дежурят и на площади Независимости.

Ранее, 2 октября, Чемоданова информировала о задержании участников радикальных чатов, позиционирующих себя как «мирные», но в которых на самом деле «призывают к радикализации и насилию в отношении представителей власти». По месту жительства задержанных обнаружили также пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, средства интернет-разведки и перехвата, отметили в МИД республики. Кроме того, по информации ведомства, в отношении 16 человек были составлены административные протоколы за нарушение порядка.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, победу одержал действовавший лидер Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.