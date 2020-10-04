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Силовики применили водометы на протестах в Минске

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Силовики пустили в ход водометы для разгона протестующих в Минске. Об этом сообщают очевидцы событий в воскресенье, 4 октября.

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Как сообщает портал tut.by, водометы работали в нескольких местах в центре города. В районе стелы городу-герою протестующие что-то сломали в машине, и струя вместо толпы пошла в небо.

Также сообщается о колонне автозаков, двигающейся к местам собрания протестующих.

Ранее стало известно о начале задержаний участников акций.

Как отмечает агентство, в центр белорусской столицы выведена бронетехника для охраны городской резиденции президента Александра Лукашенко. Около 10 бронированных транспортеров въехали на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага.

Ранее в этот же день пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что белорусская милиция несет службу в усиленном режиме. В Минске закрыты многие кафе и торговые центры, а мобильная связь работает с перебоями.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, победу одержал действовавший лидер Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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