В Минске начались задержания участников протестов

Сотрудники правоохранительных органов Минска начали задержания сторонников оппозиции, вышедших на воскресную акцию протеста. Об этом 4 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

По их данным, у реки Немига силовики в черном камуфляже и балаклавах подошли к одному из стоявших на тротуаре молодых людей, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус.

Задержанный не выкрикивал лозунгов и не оказывал сопротивления.

Как отмечает агентство, в центр белорусской столицы выведена бронетехника для охраны городской резиденции президента Александра Лукашенко. Около 10 бронированных транспортеров въехали на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага.

Ранее в этот же день пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что белорусская милиция несет службу в усиленном режиме. В Минске закрыты многие кафе и торговые центры, а мобильная связь работает с перебоями.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, победу одержал действовавший лидер Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.