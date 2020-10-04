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Нескольких журналистов задержали в белорусском Витебске

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Несколько журналистов задержаны правоохранителями в белорусском Витебске. Об этом 4 октября сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

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«Возле ТЦ «Мега» в Витебске задержали журналистов tut.by Татьяну Матвееву и Алеся Пилецкого, «Народных новостей Витебска» Сергея Серебро», — говорится в Telegram-канале ассоциации.

По информации ассоциации, «силовики начали задержания с сотрудников медиа».

Также в городе Гомеле была задержана корреспондент местного издания «Сильные новости» Надежда Пужинская, сообщил основатель СМИ Петр Кузнецов на своей странице в Facebook. Днем ранее там же были задержаны сотрудники этого же издания Анна Якштас и ее супруг Денис, которых обвиняют по административной статье, они оба остаются под стражей до суда. Остальные задержанные, по словам Кузнецова, находятся в изоляторе временного содержания.

4 октября белорусская оппозиция призвала сторонников выйти на традиционные протестные акции в различных городах. В связи с этим милиция перешла на усиленный вариант несения службы.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии с момента оглашения результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко, набравший 81,1% голосов.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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