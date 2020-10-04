Азербайджан заявил о 24 погибших мирных жителях в Карабахе

Число погибших мирных граждан Азербайджана в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе возросло до 24, ранены 111 человек. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявили в Генпрокуратуре республики.

«С 27 сентября к 15:30 (14:30 мск) 4 октября в результате нарушения режима прекращения огня армянской стороной погибли 24, ранены 111 человек. Был нанесен ущерб 49 гражданским объектам, 248 домам», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Утром в воскресенье Баку сообщал о 22 погибших среди гражданского населения и 74 пострадавших в результате конфликта. Также в Генпрокуратуре заявили, что в результате удара по городу Гянджа погиб один человек, 32 получили ранения.

О начале атаки на город ранее в этот день объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Там заявили, что удары по военным объектам Азербайджана являются ответом на обстрелы Баку территории Карабаха. Жителей городов, где есть такие объекты, попросили покинуть их во избежание жертв.

Позднее карабахская армия сообщила о разрушении военного аэродрома в Гяндже. Азербайджан ответил, что аэродром не разрушен, но от ударов пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения.

Глава НКР Араик Арутюнян заявил, что отдал приказ прекратить обстрелы Азербайджана во избежание жертв, но, если противник не сделает соответствующих выводов, готов их возобновить.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.