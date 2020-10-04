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Баку сообщил о 22 погибших мирных жителях из-за обстрелов в Карабахе

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Число погибших среди мирных азербайджанских граждан в результате обстрела ВС Армении в Нагорном Карабахе увеличилось до 22. Об этом заявили в генпрокуратуре Азербайджана 4 октября.

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«Число погибших на данный момент составляет 22 человека. Раненых 74. Число гражданских объектов, которым нанесен урон — 49, домов — 248», — передает «РИА Новости» информацию ведомства.

Армянская сторона, свою очередь, опровергла ведение обстрелов со своей территории. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Баку в обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта «тяжелыми ракетами, нацеленными на гражданские важные объекты инфраструктуры».

Ранее в этот день минобороны Армении показало видео последствий предыдущих обстрелов Степанакерта. В кадре видны воронки от снарядов, покореженные машины и разрушенные здания.

3 октября карабахская столица также подвергалась обстрелам. Погибших не было, информация по пострадавшим отсутствует.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

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