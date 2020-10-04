В Турции прокомментировали удар по Гяндже

Турция расценивает атаку на азербайджанский город Гянджа как нарушение женевских конвенций. Об этом говорится в заявлении МИДа страны, опубликованном в воскресенье, 4 октября.

«Столкнувшись с поражением на оккупированных азербайджанских территориях, Армения нарушает все принципы гуманитарного права», — цитирует сообщение ведомства Anadolu.

Удар в Анкаре назвали признаком бессилия Еревана и очередным доказательством незаконности действий Армении.

Также в турецком МИДе заявили, что поддерживают Азербайджан и считают его действия самозащитой.

Ранее в этот день власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили, что в ответ на обстрелы своей территории Баку начинают удары по военным объектам Азербайджана. Жителей городов, где есть такие объекты, попросили покинуть их во избежание жертв.

Позднее карабахская армия сообщила о разрушении военного аэродрома в Гяндже. Азербайджан ответил, что аэродром не разрушен, но от ударов пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения. Кроме того, сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших.

Глава НКР Араик Арутюнян заявил, что отдал приказ прекратить обстрелы Азербайджана во избежание жертв, но, если противник не сделает соответствующих выводов, готов их возобновить.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.