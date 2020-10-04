Президент Карабаха рассказал о поездке на передовую

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян в воскресенье, 4 октября, сообщил, что вернулся с передовой, где находился с утра субботы.

«Только что вернулся с передовой, был на различных участках, везде — воодушевление, подвиг, героизм. Наша победа неизбежна», — написал Арутюнян в Facebook.

Он выразил благодарность Армии обороны Карабаха и командному составу за выполнение поставленных задач.

Ранее, 4 октября, Вооруженные силы Азербайджана сообщили об уничтожении в зоне карабахского конфликта четырех танков Армении. За день до этого Баку заявил о взятии под контроль семи сел в трех районах в Карабахе.

В министерстве обороны Армении, в свою очередь, сообщили о продолжении перестрелок в Карабахе.

«На Арцахском фронте идет перестрелка, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллерийских средств», — написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян в Facebook.

Представитель армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян сообщил об обстреле гражданских объектов в Степанакерте. То же заявили и в МИД Нагорного Карабаха, обвинив в атаках Азербайджан.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.