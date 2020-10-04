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В штабе Байдена пообещали публиковать все тесты политика на COVID-19

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Все результаты тестов на коронавирусную инфекцию кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена будут опубликованы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на предвыборный штаб политика в воскресенье, 4 октября.

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Ранее штаб демократа сообщил, что политик сдает анализы на коронавирусную инфекцию каждую неделю.

При этом в заявлении подчеркивается, что в штабе намерены придерживаться всех правил безопасности, рекомендованных экспертами в области здравоохранения, включая ношение медицинских масок и соблюдения социальной дистанции.

«Байден регулярно сдает тесты, а мы будем сообщать результаты каждого теста», — сказано в сообщении.

2 октября Джо Байден во время своего выступления в штате Мичиган заявил, что дважды за день проходил тестирование на коронавирусную инфекцию, оба результата отрицательные.

При этом политик начал свою речь с пожеланий выздоровления американскому президенту Дональду Трампу и его супруге Меланье, у которых ранее в пятницу обнаружили COVID-19. По его словам, «это не вопрос политики», а напоминание о том, что к вирусу следует относиться серьезно.

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