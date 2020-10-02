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В штабе Байдена сообщили о еженедельном тестировании политика на COVID-19

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сдает анализы на коронавирусную инфекцию каждую неделю. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на предвыборный штаб политика.

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«Мы связались с предвыборным штабом Байдена, для того чтобы узнать их реакцию на новости о заражении президента [США Дональда] Трампа <...>. В штабе бывшего вице-президента [Байдена] нам сообщили, что он проходит тестирование на наличие коронавируса на еженедельной основе. Они заявили, что если у него подтвердится коронавирус, они сообщат об этом», — заявила в эфире корреспондент телекомпании.

На данный момент сведений о заражении политика не поступало. Также неизвестно, когда Байден последний раз проходил тестирование на наличие инфекции.

В этот же день стало известно, что действующий американский лидер Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусной инфекцией. В Белом доме уже отменили все очные мероприятия президента.

Перед прошедшими во вторник дебатами Трампа и Байдена политики не обменивались рукопожатиями, договоренность об этом была достигнута заранее на фоне пандемии.

Ранее в пятницу стало известно, что советница американского президента Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Она сопровождала Трампа во время поездки на теледебаты.

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