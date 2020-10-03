Бундестаг рассказал о роли Горбачева в объединении Германии
В Бундестаге отметили роль президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего в объединении Германии.
3 октября страна в 30-й раз отмечает День Германского единства. Воссоединиться ГДР и ФРГ позволил договор от 12 сентября 1990 года об окончательном урегулировании в отношении Германии.
Документ подписали главы МИДов ФРГ, ГДР, Великобритании, Франции, США и СССР.
Запад обещал Москве в обмен на вывод советских войск с территории ГДР не расширять НАТО на восток. Однако – только на словах: в договор этот пункт внесен не был.
Позднее Горбачев обвинял Вашингтон в нарушении взятых на себя обязательств.