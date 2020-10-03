Минобороны Армении сообщило о сбитом вертолете Азербайджана в Карабахе

Министерство обороны Армении в субботу, 3 октября, сообщило о сбитом вертолете ВВС Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Около 15:50 (14:50) средства ПВО армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Ред.) сбили один вертолет противника на южном направлении», — сообщила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян в Facebook.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска республики заняли село Мадагиз на линии соприкосновения в Карабахе.

Также в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал атаку Азербайджана на Нагорный Карабах беспрецедентной по масштабам. По его словам, целью Баку и Анкары является не захват территорий, а уничтожение населения.

При этом помощник Алиева Хикмет Гаджиев обвинил Армению в обстрелах мирного населения из тяжелой артиллерии в городе Тертер в Карабахе. По его словам, накануне, 2 октября, по городу, где проживает более 70 тыс. мирных жителей, было выпущено более 2 тыс. снарядов.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.