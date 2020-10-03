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Азербайджан сообщил о новых обстрелах города Тертер в Карабахе

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 3 октября заявил, что Армения продолжает обстрел города Тертер в Нагорном Карабахе.

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«Согласно полученной мною информации, в настоящее время Вооруженные силы Армении продолжают обстрел мирного населения в городе Тертер из тяжелой артиллерии. Накануне по этому городу, где проживают более 70 тыс. мирных жителей, было выпущено свыше 2 тыс. снарядов», — приводит слова Гаджиева «Интерфакс».

Ранее в этот день Минобороны Армении сообщило о наступлении азербайджанских войск в Карабахе на северном и южном направлениях. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, там сосредоточены большие силы противника, армянские военные сдерживают их продвижение.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область решила выйти из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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