Пашинян заявил о беспрецедентной атаке на Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атака Азербайджана на Нагорный Карабах беспрецедентна по масштабам. Видеообращение премьера к соотечественникам было опубликовано на его странице в Facebook в субботу, 3 октября.

«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны <...> По сведениям наших военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, турецкие спецназовцы», — цитирует Пашиняна «РИА Новости».

По его словам, такие масштабы очень редки XXI веке, а боевыми действиями в регионе с азербайджанской стороны руководят около 150 высокопоставленных военных Турции. При этом, подчеркнул Пашинян, противнику не удалось решить ни одной стратегической задачи.

Также премьер республики добавил, что целью Баку и Анкары является не захват территорий, а уничтожение населения.

Ранее в этот день помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения продолжает обстрел мирного населения в городе Тертер в Нагорном Карабахе из тяжелой артиллерии. По его словам, накануне, 2 октября, по городу, где проживают более 70 тыс. мирных жителей, было выпущено более 2 тыс. снарядов.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.