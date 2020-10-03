Эрдоган пригрозил курдам новой турецкой операцией в Сирии

Если курдские формирования не покинут север Сирии, то может начаться новая турецкая операция, заявил в субботу, 3 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые всё еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами», — приводит «РИА Новости» слова Эрдогана.

Турецкий лидер добавил, что для Анкары «неприемлемы любые шаги, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в сирийском Идлибе».

27 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что постоянное присутствие американских и турецких сил в стране представляет собой незаконную оккупацию.

6 сентября в Сирии сообщили, что пограничные поселения в окрестностях города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка подверглись обстрелу со стороны турецкой армии. В результате пострадали дома мирных жителей в поселках Казаали, Крунфуль и Бир-Араб.

В июле турецкие войска открыли артиллерийский огонь по позициям сирийской армии на юге провинции Идлиб. Интенсивный обстрел велся со стороны наблюдательного поста турецких военных к северу от города Кфар-Нобуль.