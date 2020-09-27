Глава МИД Сирии назвал присутствие в стране войск США и Турции оккупацией

Постоянное присутствие американских и турецких сил в Сирии представляют собой незаконную оккупацию. Об этом заявил в субботу, 26 сентября, министр иностранных дел страны Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Он подчеркнул, что Дамаск резко осуждает преступления, которые совершают на ее территории участники западной коалиции, в том числе «захват нефти, атаки на населенные пункты, разрушение зданий и инфраструктуры», передает ТАСС.

«Сирия будет делать все от себя зависящее, чтобы положить конец этой оккупации, используя все средства по международному праву», — сказал министр.

Также говоря о санкциях США, Муаллем провел параллель с инцидентом в Соединенных Штатах, когда афроамериканец Джордж Флойд погиб после удушающего приема полицейского.

«Я думаю, ясно, что настоящая цель закона (акта «Цезарь») — оказать давление на сирийцев, их средства к существованию и повседневную жизнь. Это бесчеловечная попытка задушить сирийцев, точно так же, как Джордж Флойд и другие были жестоко задушены в Соединенных Штатах», — сказал он.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как «Цезарь». Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии.

В августе сообщалось, что США ввели санкции против шести сирийских граждан. Ограничения коснулись ближайшего окружения сирийского президента Башара Асада.

1 июля президент России Владимир Путин в ходе видеосаммита по Сирии с участием президентов Ирана и Турции заявил, что американские санкции против Сирии являются незаконными. По словам российского лидера, рестрикции только добавляют проблем и подрывают экономику этой страны.