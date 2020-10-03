9859 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

В России за минувшие сутки выявили 9859 случаев коронавируса. Об этом 3 октября сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 563 человека», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев в Москве (2884), Санкт-Петербурге (358) и Московской области (259).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровело 975 859 человек.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила рост заболеваемости коронавирусом в стране, но подчеркнула, что РФ готова к так называемой второй волне, так как у нее есть инструменты борьбы с COVID-19. Причиной увеличения числа выявляемых случаев коронавируса в России Вуйнович назвала поведение граждан, которые устали соблюдать профилактические меры, в том числе дистанцию, и не поняли, что пандемия — это новая реальность.

Также 2 октября заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев поделился мнением о том, когда Россия сможет победить коронавирус. По его словам, пандемия будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, если иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения.

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