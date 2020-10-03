Глава предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом

У руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа выявлен коронавирус, пишет Politico.

По данным издания, 2 октября Уильям Степин вслед за Трампом сдал положительный тест на COVID-19.

Ранее, в пятницу, американский лидер сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Также среди заболевших оказались несколько работников Белого дома и двое сенаторов.

Как отметили в администрации президента США, у него «мягкие симптомы» и он продолжит работу из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида, куда был доставлен.

Мероприятия с участием президента в ближайшие два дня отменили, остальные перенесли в онлайн-режим.

По словам лечащего врача американского лидера Шона Конли, Трамп чувствует упадок сил.