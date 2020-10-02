Предвыборным мероприятиям с участием Трампа изменили формат

Все намеченные предвыборные мероприятия с участием президента США Дональда Трампа отложены или переведены в виртуальный формат, сообщил 2 октября его предвыборный штаб.

По данным ТАСС, ссылающегося на штаб Трампа, переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников президента США.

«Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке», — отметил глава предвыборного штаба Билл Степиен. Вице-президент США Майк Пенс, тест на коронавирус у которого был отрицательным, возобновит ранее намеченные мероприятия.

Как пишет Vanity Fair, у Трампа после заражения коронавирусом высокая температура и сильный кашель. У его супруги Мелании симптомов болезни нет.

В настоящее время республиканцы, близкие к Трампу, обсуждают возможные действия, чтобы ограничить ущерб, который может нанести предвыборной кампании его болезнь.

2 октября Трамп сообщил о том, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом, при этом республиканец после выявления у него инфекции остается на работе. В тот же день кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.