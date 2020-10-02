Нижегородцы принесли цветы и свечи к месту гибели журналистки Славиной

Жители Нижнего Новгорода несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной возле здания областного главка МВД. Об этом 2 октября сообщает корреспондент «РИА Новости».

Правоохранители сняли оцепление около места, где Славина покончила с собой, около 19:30 мск. Туда начали подходить ее коллеги и горожане, ожидавшие неподалеку в течение нескольких часов.

Тело женщины обнаружили днем 2 октября на улице Горького в центре города. До совершения суицида она сидела на лавочке напротив здания ГУ МВД.

Позднее региональный СУСК подтвердил, что погибшей является главный редактор нижегородского интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина (Мурахтаева), и начал доследственную проверку. В ведомстве отметили, что ее смерть не связана с проведением у нее обысков накануне гибели, так как журналистка проходила по делу в качестве свидетеля.

За час до совершения суицида Славина оставила запись о своей скорой кончине на странице в Facebook. Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для установления психического состояния погибшей.

По данным РЕН ТВ, обыски у Славиной проходили в связи с делом соратника Михаила Ходорковского — нижегородского активиста «Открытой России» Михаила Иосилевича, обвиняемого по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации».

Днем ранее обыск провели и у самого Иосилевича. Был обнаружен израильский паспорт, о получении мужчиной которого в миграционной службе нет никаких сведений, $120 тыс., сектантская литература, травматический пистолет, четыре мобильных телефона и столько же портативных носителей информации, а также устройство скрытой записи, замаскированное под флеш-накопитель.

В мае 2019 года Иосилевич сфотографировался на водительское удостоверение с дуршлагом на голове. Он является сторонником пародийной религии — пастафарианства. По данным публициста и политолога Армена Гаспаряна, Славина также является сторонницей этой религии.